التنمية المحلية: 6.9 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء، قائلًا إن هناك إقبالًا كبيرًا في الفترة المقبلة على طلبات التصالح في الأحياء بمحافظات مصر المختلفة، خاصة بعد قرارات رئيس الوزراء الأخيرة.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تزايدًا واضحًا في أعداد الطلبات الخاصة بالتصالح خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن حصيلة الطلبات حتى الآن وصلت إلى 6.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أن طلبات التصالح في الإسكندرية وصلت إلى حوالي 147 ألف طلب حتى الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيهًا للمتر، إضافة إلى تخفيض القيمة 25% على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، وتوجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح بالريف بدءًا من 50 جنيهًا للمتر.