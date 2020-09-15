"الشعب هيربي الإخوان".. هاشتاج يتصدر تويتر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من جرائم جماعة الإخوان المسلمين المختلفة، في ظل المحاولات المكثفة من قبل الجماعة الإرهابية لاستقطاب الشعب المصري نحوهم من خلال بث مجموعة من الأكاذيب والشائعات من خلال قنواتهم ولجانهم الإلكترونية.

وحرص عدد من مواطني الشعب المصري على الرد على تلك اللجان الإلكترونية من خلال تشدين هاشتاج "الشعب هيربي الإخوان"، كنوع من أنواع تذكير الشعب المصري بما فعله الإخوان في مصر في فترة حكمهم، وسط تفاعل كبير مع هذا الهاشتاج حتى أصبح واحد من أكثر الهاشتاجات المتداولة في مصر.

وترصد "الوطن"، أبرز التدوينات التي تم كتابها باستخدام هذا الهاشتاج:

وغردت هدى أحمد، بصورة لشيخ معلقة عليها: "شايفين الشيخ إلى بيلعب نيشان ده اهو ده المفروض كان حامل الخير لمصر بس بدله بالطوب فى المصريين #الشعب_هيربي_الاخوان".

وكتب حساب باسم مصطفى: "#الشعب_هيربي_الاخوان الشعب رباكم وهيربيكم علي مر السنين وأي مجرم هيخرب في بلدنا #مصر لا يلوم إلا نفسة".

وكتب حساب باسم "سمير إبراهيم": "#الشعب_هيربي_الاخوان لن تعود مصر إلى الخلف أبدا.... تحيا مصر".

وعلق حساب باسم "سمير الاسكندراني": "#الشعب_هيربي_الاخوان ياخرفان.. ياكلاب.. النار ومش نازلين 9/20 يابقر تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وغردت "انتصار نصر" بصورة للرئيس السيسي قائلة: "#الشعب_هيربي_الأخوان .. والله لتشوفوا أيام سودة ياشويه خرفان".