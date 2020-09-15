للمرة الثانية.. محافظ الغربية يُخفض رسوم التصالح بنسبة 65%

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء، للمرة الثانية، بنسبة وصلت إلى 65 %، تيسيرًا على المواطنين.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، اليوم، إن المحافظة إتخذت كافة الإجراءات للتيسير على جميع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على مخالفات البناء، وعلى رأسها تخفيض الرسوم، واستقبال الطلبات بالوحدات المحلية بالقرى بجانب المراكز التكنولوجية بالمدينة، منعًا للتكدس وتخفيفًا على المواطنين، بالإضافة لتخصيص مقاعد وأماكن لاستقبال المواطنين، والتعاون مع البنوك لتقديم قروضًا تساعد في التيسير على المتقدمين للتصالح.

وأوضح "رحمي" أن محافظة الغربية استقبلت 44 ألفًا و205 طلبات تصالح حتى الآن على مستوى جميع المراكز والمدن، ومن المتوقع زيادة نسبة الإقبال بعد تخفيض الرسوم للمرة الثانية وتوحيد سعر المتر السكني في القرى بـ 50 جنيها، مجددا دعوته لكافة المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة في 30 سبتمبر الجاري.

يذكر أن محافظ الغربية قرر تعديل أسعار التصالح في مطلع الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 40 % لتصبح محافظة الغربية، واحدة من أعلى 7 محافظات فيما يخص نسبة تخفيض الرسوم.