محافظ الشرقية: 700 جنيه للمتر قيمة أغلى سعر للتصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم"، قائلًا: "زودنا عدد الموظفين الذين يعملون في منظومة تلقي الطلبات، ووضعنا جميع التيسيرات أمام المواطنين للتصالح، وخصصنا تخفيضًا قدره 20% في جميع أماكن المحافظات، وأقصى سعر للتصالح يبلغ 700 جنيه للمتر".

وتابع: "تقدم لدينا 70 ألف مواطن بطلبات التصالح، ومعدلات الزيادة أصبحت 2300 طلب في اليوم بعدما كانت 700 طلب، ونأمل أن يتقدم الجميع بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر، وتلقينا طلبات أيضًا بـ35% من حجم المخالفات".