عاجل.. "الوفد" يؤجل قرار المشاركة في القائمة الوطنية إلى الخميس

قرر أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، خلال اجتماعهم المنعقد الآن بمقر الحزب، تأجيل قرارهم بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب إلى يوم الخميس المقبل.

وعُقد اجتماع الهيئة العليا، اليوم، وسط اتجاه عدد كبير من قيادات الحزب بالانسحاب من القائمة الوطنية، بعد تعثر المفاوضات حول زيادة عدد مقاعد الحزب في القائمة.

ودخل المعتصمون بمقر الحزب اعتراضًا على المشاركة في القائمة الوطنية بسبب قلة المقاعد المخصصة للحزب، في مشادات كلامية مع أعضاء الهيئة العليا عقب انتهاء الاجتماع، وتدخل عدد من القيادات لحل المشكلة ودخلوا في مشاورات حول أسباب تأجيل قرار الهيئة العليا بشأن المشاركة في القائمة.

وكشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المفاوضات التي أجراها رئيس الحزب خلال الساعات الماضية مع قيادات القائمة الوطنية لزيادة عدد مقاعد الوفد، لم تسفر عن شيء.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن هناك تمسكًا من قبل قيادات القائمة الوطنية بعدد المقاعد التي تم تخصيصها لحزب الوفد، وعددها 18 مقعدًا، ولا يوجد أي إمكانية لزيادتها، والقرار أصبح الآن للهيئة العليا للحزب إما بالقبول بهذه المقاعد، أو الانسحاب.

ويشارك 12 حزبًا حتى الآن في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وهي مستقبل وطن، وحزب الوفد، وحزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة، وحزب المصري الديمقراطي، وحزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، وحزب الحرية المصري، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.