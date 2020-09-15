السجيني: الشكل العمراني السيئ في مصر تسببت فيه حكومات 40 عاما مضت

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن ما وصلت له مصر من شكل عمراني سيئ جاء نتيجة تراكم لمخالفات جرت خلال الـ40 عاما الماضية، وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بشكل مصر أمام دول العالم، وهو الذي وصل لصورته الأسوء على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الإعلام يعد شريكا أساسيا مع الجهات التنفيذية بالدولة لتوعية المواطن وتشكيل وعي حقيقي قائم على الجمال والنظافة، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دائما ما يسعي ليخاطب المواطنين ويعلمهم بمعدل المخالفات وخطورتها على أرواحهم ولا يكتفي بأن يوكل المهمة لأيا من الوزراء المعنين بالأمر، ومن قبله حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر مرارا.

وأكد أنه لا يوجد أراض مخططة أو إمكانية الحصول على رخص البناء، كما لا يوجد منظومة حقيقية للحصول على شقة موثوق في بناءها، حتى زادت مخالفات البناء، حتى بات الشكل العمراني المصري سيئ، مشيرا إلى أن الإعلام هو شريك أساسي مع الدولة في التوعيه وتشكيل وعي حقيقي وتبديد أية مفاهيم مغلوطة، والدولة دون إعلام لا تستطيع أن تخاطب الشعب أو تشكل وعيه: "كلنا شركاء".