3 جنيهات.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء ثاني أيام أسبوع البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية حيث سجل عيار 24 سعر 978 جنيهًا، مقابل 965 جنيهًا في المعاملات الصباحية، بارتفاع 3 جنيهات.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 976 و978 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 854 و856 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 732 و734 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و848 جنيهًا.