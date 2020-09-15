تاج الدين: مصر عزفت سيموفنية رائعة في أزمة كورونا بقيادة السيسي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن برتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر أعطت خبرة للآلاف من الأطباء، سواء في المستشفيات أو الجامعات أو أي مكان في مصر، مؤكدًا أنه يتم إجراء لقاءات علمية بشكل مستمر عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه يتم عقد اجتماعات ولقاءات علمية أسبوعيًا عبر الإنترنت، يُجرى خلالها تبادل الخبرات سواء في مصر أو في الجامعات أو الخارج، " كلنا متفقين على أسلوب علاجي ووقائي واحد، والحمد لله نتائجة جيدة".

وتابع: "قدرنا يبقى فيه سيمفونية مصرية رائعة في التعامل مع هذه الأزمة كان أبطالها كل أفراد المجتمع، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء والإعلام نتيجة الوعي العالي لدى المواطنين".

كما وجه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الشكر والتقدير للجيش الأبيض العظيم المتمثل في الطواقم الطبية، والذي استطاع بكل حنكة وخبرة واحترافية أن يتعاموا مع الأزمة بكل جدية.