عوض تاج الدين عن موجات كورونا: لم ننته من الأولى حتى نتحدث عن الثانية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" لم تنتهي حتى نبحث عن الموجه الثانية، موضحًا أن الموجة الأولى من الفيروس لا تزال موجودة، وهناك تذبذب في أرقام الإصابات الخاصة بالفيروس، "مع ذلك كنا متوقعين هذا التذبذب بشكل كامل".

وأضاف" تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن التذبذب والارتفاع الأخير في إصابات فيروس كورونا يأتي بسبب الـ 15 يوم الماضيين وعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الوقائية منذ عيد الأضحى المبارك.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الالتزام بالكمامة في أي مكان يوجد به تجمع أو لقاءات عامة، فالكمامة تُعد الوقاية الحقيقية والهامة من فيروس كورونا والذي أجمع عليه العالم أجمع، "أحنا منذ اللحظة الأولى للفيروس قولنا الكمامة أهم شيء وكذلك النظافة، ياريت المواطنين يلتزموا بالكمامات حتى بعد انتهاء فيروس كورونا".