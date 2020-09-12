عوض تاج الدين عن الموجة الثانية لكورونا: "لازم نستعد لها.. ولو مجتش خير وبركة"

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن البنية التحتية الصحية في مصر، كان لديها بعض السلبيات وأوجه النقص في بداية أزمة انتشار جائحة كورونا، لكنها أفادت البلاد كثيرًا في مكافحة وعلاج وتشخيص وعزل الحالات المصابة بالمرض.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "يجب أن نستمر بنفس القوة في الاستعداد والترقب والترصد والاحتراز، بسبب استمرار وجود الإصابات، ووجود حالات تحتاج إلى العلاج في المستشفيات، وغرف العناية المركزة".

وتابع، أنه يجب الاستعداد والاستمرار في التجهيزات، حتى إذا حدث نشاط جديد للفيروس تكون البلاد مستعدة، مشددًا على أن الحذر والتخوف، لا يؤكد حدوث موجة ثانية للفيروس من عدمه، وذلك بسبب عدم انتهاء الموجة الأولى، التي بدأ عدد الإصابات بالفيروس يقل فيها.

وأردف: "لو مجتش الموجة الثانية يبقى خير وبركة ونعمة من ربنا، لكن لو جات يبقى في استعداد وقائي من المواطنين والإعلام ووزارة الصحة والجامعات، لأن كورونا عدو، ولازم نترقب العدو ونخاف منه ونستعد له".