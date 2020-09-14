إعادة تأهيل مخر سيل "سنور" في بني سويف بتكلفة 18 مليون جنيه

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل، اليوم، حيث يجري تنفيذ أعمال التدبيش بطول 3 كم بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه، ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء المقبل.

وتجول محافظ بني سويف على جانبي المخر، متفقدا الموقف التنفيذي للمشروع وسير الأعمال، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة بفترة كافية قبل موسم الشتاء المقبل، لافتًا إلى أن المشروع على رأس أولويات المحافظة، لضمان عدم تكرار ما حدث بالموسم الماضي إثر هطول أمطار غزيرة على المحافظة، مطالبا بضرورة رفع تقارير يومية بأية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها، مشيرًا إلى أنه كلف أجهزة المحافظة المعنية بمتابعة المشروع على مدار اليوم.

وأشار المحافظ إلى التواصل المستمر مع وزارة الري، فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لأعمال التأهيل، وبحث الخطوات العملية في تنفيذ الحل الدائم للمشكلة ويتضمن التحكم في حجم المياه المتدفقة بالمخر، خاصة وأن المخر من المخرات شديدة الخطورة، مؤكدا حرص أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الري على إنجاز المشروعات الحيوية التي تمثل أهمية قصوى ببعض المناطق.

كما أشار محافظ بني سويف إلى اجتماعه "في وقت سابق" بفريق عمل المشروع، حيث تم الاتفاق على حلول لبعض المعوقات التي دفعت بالموقف التنفيذي للمشروع للانتهاء من أعمال التأهيل في أقرب وقت ممكن قبل بدء موسم الأمطار بوقت كافٍ، بجانب مناقشة استعراض للوضع الحالي لجميع مخرات السيول بدائرة المحافظة.

وأشار إلى تكليفه للمختصين بعمل دراسة مستفيضة لجميع مخرات السيول لتحديد مدى قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المحتملة مستقبلًا، خاصة في ظل التغيرات المناخية المستمرة، مع ضرورة إعداد آليات يتم الاتفاق عليها فنيا لمواجهة أية مخاطر محتملة لمخر سيل سنور مستقبلا ولباقي المخرات.

رافق المحافظ في جولته اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس جمال الباز وكيل وزارة الري ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.