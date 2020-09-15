محافظ بني سويف يُكرًم ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على الثانوية

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، في احتفالية نظمتها إدارة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، اليوم، بالتعاون مع التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية.

حضر الاحتفال اللواء هشام شادي، السكرتير العام، و سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سيد عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وسيد سعد، مدير إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة للطلاب على تفوقهم في ظل ظروف استثنائية هذا العام، ووجه رسالة تهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا كل الدعم والرعاية لأبنائهم حتى توجت جهودهم بالنجاح.

كما قدمت وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للطلاب على نجاحهم، معربة عن تقديرها الكبير لمحافظ بني سويف وحرصه الدائم على تكريم الطلاب المتفوفين والناجحين بمختلف مراحل التعليم، والذي يمثل حافزًا كبيرًا ودعمًا نوعيًا لأبناء المحافظة لمواصلة التفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، لافتة إلى أن بني سويف أصبحت من المحافظات التي يتصدر أبناؤها لوحات الشرف ومنصات التكريم على مستوى الجمهورية والقطاعات.

وفي ختام الاحتفالية سلم محافظ بني سويف شهادات تقدير وهدايا للطلاب المتفوقين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة النجاح واستكمال مسيرتهم التعليمية، وشمل التكريم الطلاب: آية مبروك سيد، عبير ثابت فتحي سيد، عبد الرحمن طه سعد توفيق، عبد الرحمن إبراهيم جابر عبد الله، محمود سامي عنتر على، طه محمد مصطفى محمد، نادي عادل مرزوق صليب، ابتسام طه سيد أحمد، منى مصطفى علي محمد، فاطمة سيد صلاح أحمد، ومن الثانوية الأزهرية الطالب عمرو جمعة فتحي عبد الحليم.