3 محاضر وغلق مؤقت.. محافظ بني سويف يضبط عامل مطعم يغسل معداته بالشارع

استوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موكبه على الطريق الدائري بمنطقة حي الزهور، اليوم الإثنين، إثر مشاهدته أحد الأشخاص التابعين لمطعم مأكولات شعبية، بغسل المعدات والأواني على رصيف الشارع، ما تسبب في تدفق المياه المتسخة بالجزء المقابل للمطعم، وتضرر المارة من المواطنين سواء سيرا على الأقدام أو السيارات.

وأبدى محافظ بني سويف استياءه من سلوك عامل المطعم، موجهًا حديثه له بأن ما يفعله غير صحيح وسلوك غير حضاري يسيء ويضر بالآخرين وبجهود الدولة لتطوير الشارع، الذي أنفقت عليه الدولة ملايين الجنيهات، مطالبا المواطن بعدم تكرار هذه المخالفة، قائلا "إنت أكيد عارف إن ده خطأ، وبيضرك أنت وبيضر غيرك، ياريت نأخد بالنا من تصرفاتنا".

وكلف المحافظ بتحرير محضر مخالفة للمطعم، مع توجيه حملات متابعة لرصد مثل تلك السلوكيات الخاطئة وغير الحضارية أمام المحال التجارية، مؤكدا ثقته في وعي المواطن السويفي وأن تلك السلوكيات لا مكان لها في مجتمعنا المتحضر.

من جهته، العميد وليد البيلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إن الوحدة المحلية حررت 3 محاضر، اليوم، لصاحب مطعم بالطريق الدائري بمنطقة حي الزهور، تنوعت بين الإشغال والنظافة والبيئة، وقررت غلق المطعم لحين توفيق أوضاعه، لعدم حصوله على الترخيص اللازم.