محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تنشيط السياحة مع وفد كازاخستاني

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوفد من أصحاب الشركات السياحية، من دولة كازاخستان، بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، اليوم، لبحث سبل تنشيط السياحة، ومضاعفة أعداد الأفواج السياحيةالوافدة للمدينة.

وقال "فودة" إن دولة كازاخستان، من أولى الدول التي رحبت بعودة الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ بعد توقفها عدة أشهر، بسبب جائحة كورونا، معربًا عن سعادته بحرص كازاخستان على تنشيط السياحة بين البلدين وتفعيل إتفاقية التوأمة بين شرم الشيخ ومدينة "الماتي".

وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم بالعودة مرة أخرى إلى مدينة السحر والجمال، مؤكدين تطلعهم إلى زيادة الأفواج السياحية الكازاخستانية إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.