محافظ جنوب سيناء يترأس المجلس التنفيذي

تراس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم ( 4) للعام الجار، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ للمديريات ومجالس المدن، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية للاستعداد للعام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأكد المحافظ على رؤساء المدن بشن حملات لرفع أي مخلفات توجد في محيط المدارس، وتمهيد كافة الطرق المؤدية إليها، والتعاون مع مديري المدارس لتخطي أي عقبات قد تأثر على سير العملية الدراسية، أة قد تشكل خطر على حياة الطلاب.

كما استعرض المحافظ نتائج لقاء وزير الموارد المائية، وعرض الموقف التنفيذي لمجابهه فيروس كرونا المستجد على مستوى المحافظة.

كما ناقش المحافظ خلال الجلسة استعدادات مدينة طور سيناء، لافتتاح بعض المشروعات التنموية والخدمية، في إطار التطوير الشامل والتنمية لمدينة طور سيناء العاصمة.