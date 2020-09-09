نائب محافظ جنوب سيناء تُناقش خطة حماية "أبورديس وأبوزنيمة" من السيول

عقدت المهندسة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لدراسة خطة حماية مدينتي أبورديس وأبوزنيمة من أخطار السيول، بحضور جميع الجهات المعنية، في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكدت "نائب المحافظ" على ضرورة دراسة ومعاينة مجاري السيول ومخراتها بالمدينتين وخاصة بمنطقة وادي بعبع التي تعد أكثر المناطق خطورة، واستعرضت خلال اللقاء، كافة الآراء والمقترحات بشأن وضع أنسب الحلول لحماية المدينتين، وكيفية عبور المياه من مخرج وادي بعبع حتى خليج السويس، مرورًا بطريق "النفق- شرم الشيخ الجديد" والطريق الساحلي.

حضر الاجتماع رؤساء مدن أبورديس وأبوزنيمة، والمهندس السيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور صلاح شحاته، رئيس إدارة المياه الجوفية لسيناء والبحر الأحمر، والمهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، والدكتور جمال قطب، مدير معهد بحوث الموارد المائية.