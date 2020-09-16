خبير معلوماتي: "التريندات" الحالية من الخارج وكشفها سهل

قال حسن حامد، خبير أمن المعلومات، إن هناك هجمة شديدة من قبل أعضاء جماعة الإخوان، عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا "تويتر"، حيث لوحظ وجود "تريند" في دول أخرى دون مصر، تمس الشأن المصري الداخلي، وهو ما يعني أن معظم تلك اللجان، تعلم من خارج مصر وليس بداخله.

وأضاف "حامد"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك الحسابات من الممكن كشفها بسهولة، وتكون حسابات أمنة، لا يستطيع أحد الوصول للبيانات، وفي تلك الحسابات، يتم وضع أشخاص غير المستخدمين الحقيقين.

وأوضح أن طريقتهم تلك باتت مكشوفة، حيث يقوموا بصناعة الآف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يكبدهم الكثير من الأموال، لصنع مثل تلك الحسابات.