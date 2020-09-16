باحث: الإخوان استخدمت وسائل الإعلام كأداة مخابراتية على مر تاريخها

قال شريف عارف باحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان، هي أول من استخدمت وسائل الإعلام في بث الشائعات على مر تاريخها، لافتا إلى أن هذا هو نهجهم وطريقتهم، منذ نشأة الجماعة وحتى الآن.

وأضاف "عارف"، في لقاء خاص مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الإخوان لم تستخدم فقط الإعلام كوسيلة لبث الشائعات، وإنما استخدمتها كأداة مخابراتية.

وتابع أن الإخوان نجحوا في استغلال وسائل الإعلام كأداة مخابراتية، لأن وسائل الإعلام سلاح ذو حدين، قادرين من خلاله على جمع المعلومات عن أي شيء يريدونه، فضلا عن قدرتم في إعادة تصدير المعلومات الكاذبة من خلال الوسائل، وبثها للناس.