6 قرارات جديدة اتخذها "المركزي" أبرزها يخص أصحاب المعاشات

فى خطوة مهمة لكل أصحاب المعاشات، قرر مجلس الإدارة بالبنك المركزي، تحمل نحو 50 مليون جنيه، مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، حتى نهاية العام للتخفيف على كبار السن.

وبحث مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة الثلاثاء، الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء، خاصة في ظل الظروف الحالية، مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي، بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير، هذه القرارات:

1- تم مد فترة سريانها اعتبارا من 16 مارس 2020، حتى 31 ديسمبر المقبل، تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.

2- استمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

3- تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.

4- الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

5- الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.

6- وجه البنك المركزي، البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكل الرسوم والعمولات، التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع الـ"لاتلامسية"، الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخال الرقم السري، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات الـ"لاتلامسية"، التي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي.