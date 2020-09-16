حزن في شبين القناطر على شهيد الشرطة ضحية حادث الدهس

أعرب أهالي منية شبين القناطر، عن حزنهم الشديد لسماعهم نبأ استشهاد ابنهم النقيب مصطفى عبدالجليل، بالإدارة العامة للمرور، الذي دهسه سائق خلال هروبه من كمين كان يقوده الضابط الشهيد.

وأكد الأهالي، أن الشهيد حسن الخلق، وكان يخدم الجميع، ويحظى بحب شديد، مشيرين إلى أنه من المقرر تشييع الجثمان، عقب وصول الجثة عند مسجد الشهداء بمنية شبين القناطر.

وكشفت التحقيقات، أن الأتوبيس الهارب لونه أبيض وبدون أرقام أو معلومات، وفر هاربا على نزلة الدائري بقليوب، حيث يجري ملاحقته لتحديد سائقه، وكشف ملابسات الحادث.

كان النقيب شرطة مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور، استشهد على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، على الدائرى إثر صدم اتوبيس له خلال محاولة الضابط ايقاف قائده فرفض وفرا هاربا ودهس الضابط واستشهد قبل وصوله المستشفى

فيما أسفر الحادث، عن إصابة أمين شرطة، بينما فر قائد الأتوبيس هاربا، وتكثف الجهود لضبطه.

انتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي، والعميد عبدالعظيم سعيد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وتكثف الجهود لضبط السائق.

وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بتعرض ضابط شرطة للدهس على الدائري.

انتقلت قوات الأمن، وتبين استشهاد الضابط، وإصابة أمين شرطة، إثر قيام قائد ميني باص بالإصطدام بالضابط، هربا من كمين على الدائري بنزلة قليوب.