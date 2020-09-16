رئيس غرفة صناعة المعلومات: "الطلبة دلوقتي ممكن يتعلموا وهما في الساحل"

أكد المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات، مكن الطالب من الوصول للبيانات، وبيقدر يوصل للمعلومة من خلال قواعد البيانات.

وقال جاد، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن الطالب يستطيع الوصول لأخبار ومعلومات جديدة، والنظم ارتبطت بقواعد بيانات متعددة، مشيرًا إلى أن الطالب أصبح متاح له الوصول لأكثر من مدرس على المنصات المختلفة، والاستماع للمدرس الأكثر قربًا لفهمه وإدراكه.

وأضاف: "النهاردة الطلبة بتوصل للمعلومات من أي مكان، والمكان مبقاش عائق، والطالب ممكن يتعلم، وهو في الساحل وممكن يكرر المعلومة، وممكن يراجعها في أي وقت".

وأوضح جاد، أن هناك فرصة إن بعض النقاط التعليمية في المنهج، يكون لها توضيح بالصور، ومحاكاة لنفس المادة العلمية.

وتابع: "الطالب وهو في البيت بقا بيتفاعل مع العائلة وبقو عارفين بيعمل ايه وبيشتغلوا ازاي والعيلة فيه برامج ليها والموضوع بقا للطالب وللعائلة ولارتباطه وتقديره بالعملية التعليمية.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات سعت لتقديم خدمة لاعداد ضخمة للطلبة وفي مرحلة فجائية واعداد قوي مضيفًا: "عندنا بنية تحتية قوية".