أحمد حلمي: ماسك فيلم "إكس لارج" كنت بلبسه في 5 ساعات وبخلعه في ساعتين

حكى الفنان أحمد حلمي، كواليس مشاركته في فيلم "إكس لارج"، مشيرًا إلى أن الماسك الذي كان يرتديه كان يستغرق 5 ساعات لتركيبه، وساعتين لفكه.

وقال حلمي، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، إنه حتى بداية التصوير، لم يكن يعلم الممثل الذي سيقدم دور خاله، وفوجئ أنه الفنان الراحل إبراهيم نصر، مشيرًا إلى أنه أعجب بفكرة الفيلم، وطلب منه المخرج أن يظل طوال التصوير يتعامل بنظرات الطيبة.

وأوضح حلمي، أنه كان حريص على أن يحب المشاهد شخصية بطل الفيلم، رغم وزنه الزائد، وحبه الشديد للطعام، الذي تسبب له في مشكلات، وأن يخلق معه حالة من التعاطف بسبب ما حدث له.

وأثنى حلمي على فيلم "عسل أسود" قائلًا: "انا فرحان قوي اني عملته"، معتبرًا أنه من أفضل وأنجح الأعمال السينمائية التي قدمها.