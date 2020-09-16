صور.. تشييع الضابط "شهيد الدائري" في جنازة شعبية بشبين القناطر

شيع المئات من أهالى قرية "منية شبين القناطر"، بمحافظة القليوبية، جثمان الرائد مصطفى عبد الجليل، الرائد بالإدارة العامة للمرور، المعروف باسم "شهيد الطريق الدائري"، في جنازة شعبية مهيبة فجر اليوم، حيث استشهد نتيجة تعرضه للدهس تحت عجلات أتوبيس نقل عام، عندما حاول استيقاف سائق الأتوبيس أعلى الطريق الدائري، عند كميت نزلة قليوب، إلا أن سائق الأتوبيس قام بدهس الضابط، وفر هارباً من مكان الحادث.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في ساحة مسجد الشهداء بالقرية، قبل أن يحملوا الجثمان على أعناقهم، ملفوفاً بعلم مصر، ليتم دفنه فى مقابر أسرته بمدافن القرية، في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على السائق المتهم، لعرضه على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

والشهيد مصطفى عبد الجليل، متزوج من موظفة بمديرية الصحة، وله 3 أطفال، أكبرهم "أحمد"، كما ولديه شقيق وحيد يُدعى "أحمد"، ووالده متوفي، بينما والدته لم تتحمل نبأ استشهاد ابنها، وانخرطت فى بكاء طويل حتى بُح صوتها من الصراخ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية قد تمكنت من إلقاء القبض على السائق المتسبب في استشهاد ضابط الإدارة العامة للمرور، بعدما أكد شهود عيان أن الرائد مصطفى عبدالجليل حاول استيقاف الأتوبيس عند نزلة قليوب، أعلى الدائري، لسؤال السائق عن رخصة القيادة والأتوبيس، وبالفعل بدأ السائق في التوقف، ولكن عندما اقترب منه الضابط، أسرع بالأتوبيس، في الوقت الذي حاول فيه الضابط التعلق بباب الأتوبيس، قبل أن يسقط تحت العجلات، ليلقى مصرعه في الحال.

وتحفظت أجهزة الأمن على عدد من كاميرات المراقبة المتواجدة على الطريقين الدائري والإسكندرية الزراعي، في محاولة لكشف هوية السائق المتهم بدهس ضابط الإدارة العامة للمرور، وقامت بفحص عدد من كاميرات المراقبة على الطريق السريع وكاميرا مثبتة على "كشك" أعلى الطريق الدائري، وهو ما ساهم في التوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتبين من التحريات أن السائق المتهم يُدعى "فايز أ. أ."، قائد أتوبيس لنقل الركاب يحمل لوحات رقم "178 د ن ج"، يقيم بقرية "طنان"، التابعة لمركز قليوب، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المتهم والأتوبيس، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.