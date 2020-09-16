كورونا يصيب 30 مليون نسمة عالميا.. نصفهم في 4 دول

أظهر إحصاء جديد، أنّ أكثر من 29.39 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة به إلى 928 ألفا و463 حالة، فضلا عن تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و572009 إصابات، و194594 وفاة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وجاءت الهند في المركز الثاني في وقت يتفشى الفيروس بوتيرة غير مسبوقة في البلاد، وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بمقدار مليون إصابة في غضون 11 يوما فقط، حسب بيانات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة "فرانس برس"، وتعتبر هذه الزيادة قياسية عالمية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية في الهند 5 ملايين وأكثر من 20 ألف إصابة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين، مسجلة 4 ملايين و610 آلاف و345 إصابة و132 ألف حالة وفاة، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، إذ سجلت مليونا و068320 حالة و18635 حالة وفاة.