بالفيديو.. مرسيدس تستعرض الـS-Class الجديدة

نشرت شركة مرسيدس الألمانية، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، فيديو استعرضت فيه السيارة "S-Class"، وأظهرت جانبا من الأضواء المختلفة في السيارة، ومجموعة من وسائل القيادة التي تساعد السائق.

وجرى الكشف عن السيارة "S-Class" الجديدة الأسبوع الماضي، بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية، ومعدلات الاستهلاك قوة الأداء، حيث يتميز الموديل الجديد بالراحة في المساحة الداخلية والتصميم الانسيابي العصري .

وتعد الفئة "S-Class"، هي فئة السيارات الفخمة التي تنتجها شركة مرسيدس ولها العديد من الطرزات التي حققت مبيعات كبيرة حول العالم.