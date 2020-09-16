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بالفيديو.. مرسيدس تستعرض الـS-Class الجديدة

تعد الفئة "S-Class" هي فئة السيارات الفخمة التي تنتجها مرسيدس

كتب:

عمر العربي
09:43 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
S-Class

S-Class

نشرت شركة مرسيدس الألمانية، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، فيديو استعرضت فيه السيارة "S-Class"، وأظهرت جانبا من الأضواء المختلفة في السيارة، ومجموعة من وسائل القيادة التي تساعد السائق.

وجرى الكشف عن السيارة "S-Class" الجديدة الأسبوع الماضي، بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية، ومعدلات الاستهلاك قوة الأداء، حيث يتميز الموديل الجديد بالراحة في المساحة الداخلية والتصميم الانسيابي العصري .

وتعد الفئة "S-Class"، هي فئة السيارات الفخمة التي تنتجها شركة مرسيدس ولها العديد من الطرزات التي حققت مبيعات كبيرة حول العالم.

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