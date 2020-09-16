هل من حقك التدخل لإيقاف حالة تعذيب بمنزل؟.. "التضامن" تجيب

قال محمد يوسف، مسئول وحدة التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا يمكن التدخل من قبل الفريق لأى شخص يتعرض داخل مسكنه الخاص لأى ضرب أو انتهاك، إلا بناء على محضر شرطة، لافتا إلى أن الشرطة هى الجهة الوحيدة التى لها الحق فى التدخل حال ورود بلاغ بتعذيب أو ضرب أو ما شابه.

إذا ثبت من خلال محضر الشرطة التعرض للضرب يتم تحويله لدور الرعاية

وأضاف "يوسف"، لـ"الوطن"، أنه إذا ثبت من خلال محضر الشرطة وتحريات النيابة، أن الشخص تعرض بالفعل لضرب أو انتهاك أو اعتداء، ما يجعل استحالة بقاءه فى المنزل، يتم تحويله لدور الرعاية وهنا يأتى دور التدخل السريع باتخاذ اللازم وإيوائه بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن، مناشدا المواطنين بضرورة ابلاغ الشرطة أولا، والتأكد من وجود انتهاك أو تعذيب بالفعل حتى لا يتم إزعاج السلطات، قائلا: "فى حال إبلاغ المواطنين وحدة التدخل السريع، بوجود حالات تعذيب فى منزل ما، نطالبهم بضرورة الرجوع للشرطة أولا"، وهذا بخلاف الحالات المتواجدة بالشارع.

وأكد مسؤول وحدة التدخل السريع، أنَّ فريق التدخل السريع هو فريق معني بالتعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، أو الأشخاص بلا مأوي من الأطفال والنساء والكبار الموجودين في الشارع، لافتا إلى أن طبيعة تكوين الفريق هي التي ساعدت على سرعة استجابته، والتي تنعكس على الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلي للحالة، مشيرًا إلى أن الفريق لديه القدرة على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات أيضًا.

وتابع "يوسف"، أنَّ مصادر الإبلاغ المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي هي وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لوجود وحدة رصد قوية في الوزارة والوحدة التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وهي أيضًا من ضمن المصادر التي تبلغ أولًا بأول بما يظهر على السوشيال ميديا، إلى جانب التواصل أيضًا على رقم 16439.