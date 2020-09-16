"التخطيط": جائزة تطبيقات الخدمات الحكومية لإبراز دور الشباب في التنمية

قال خالد مصطفى، المشرف على جوائز مسابقة مصر للتميز الحكومي في وزارة التخطيط، إن المسابقة لها ثلاثة عناصر رئيسة أبرزها تفعيل توجه الدولة بدءًا من توجيهات الرئاسة ورئاسة الوزراء وتوجيهات د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية دور الشباب باعتبارهم الطاقة المحركة للدولة المصرية لأنهم مستقبل البلاد.

تصريحات "مصطفى" جاءت في لقاء تليفزيوني حول جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، على قناة "إكسترا نيوز" مساء أمس الثلاثاء، بعد ساعات من تسليم جوائز مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات لثلاث فرق فائزة ومؤهلة للمرحلة النهائية من مراحل الجائزة.

يُشار إلى أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلمت الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن حفل مصغر عقدته الوزارة بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي، ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، خالد مصطفي المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي، غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة فريق عمل الجائزة، سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة والاثار، عبدالوهاب الغنيمی مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إبراهيم فتحي معوض أمين لجنة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.