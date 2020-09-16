وائل غنيم يهاجم ثلاثي الشر "الإخوان والجزيرة والمقاول": شوية نصابين

واصل وائل غنيم، هجومه على قناة "الجزيرة" القطرية، والمقاول الهارب محمد علي، واصفا إياهما بـ"النصابين".

وشن وائل غنيم هجوما عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على قناة الجزيرة الإرهابية، وأكد أنهم يدعون حرية الرأي والتعبير قائلا: "نفسي النصابين بتوع الجزيرة اللي عاملين فيها منبر الحرية يتبنّوا معارض قطري بيطالب بإسقاط تميم وحكومته".

وأكد غنيم أن المقاول الهارب يبيع الوهم للشعب المصري، مطالبا المصرين بتجاهل المقاول الهارب وقناة الجزيزة، قائلًا:" زي ما هما متبنّيين ابن مصر الضال محمد علي، العيب مش عليكم يا قطريين، العيب على المصريين اللي شغالين معاكم يبيعوا الوهم لجموع الغاضبين في الشعب المصري، فاقد الشيء لا يعطيه يا فاقدين".

ويعيش حاليًا تنظيم الإخوان الإرهابي في حالة من الانقسامات والاتهامات المتبادلة بين قياداته في إطار الصراع على الزعامة والقيادة، وذلك بعد الضربات الأمنية الناجحة التي وجهتها وزارة الداخلية ضد قادة التنظيم وكان آخرها القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان "محمود عزت".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها غنيم الإخوان والجزيرة والمقاول الهارب، حيث وصف الجماعة الإرهابية بأنهم عبيد المال في وقت سابق، قائلًا: "الإخواني عبدالله الشريف يحصل على أموال باهظة من قطر من أجل أن يحرض ضد مصر، كما أن قطر تنتج الفيديوهات الخاصة لعبد الله الشريف، ويتلقى أموالا كثيرة ودولارات من قطر من أجل أن يحرض على العنف ونشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر، مؤكدًا أن هاشتاجات جماعة الإخوان الإرهابية تدل على أن الإخوان بهائم ولا يفهمون شيئا.

وائل غنيم: الهارب محمد علي يحاول استغلال الشباب

في فيديو آخر لوائل غنيم، هاجم الهارب محمد على، وذلك بعدما ناشد بنزول الشباب في تظاهرات العام الماضي، قائلًا: "ده استغلال للشباب اللي بيسمعوه، ولن يقدر أحد على هدم الدولة المصرية، وخطة محمد علي غرضها الهروب من المحاكمة.

كما قال وائل غنيم، في تصريحات تليفزيونية على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إن عزام التميمي القيادي بالجماعة، يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو ميعرفش عنها حاجة، فقبل ما أتكلم مع أى معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم، مشيرًا: "الإخوان بغبغانات بترددوا الكلام اللى بيتقالكوا من قطر وبتطلعوا إشاعات".

في مقطع فيديو نشره وائل غنيم على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر فيه عن ندمه للاشتراك في 25 يناير، قائلاً: "إحنا نزلنا عن جهل في 2011 مينفعش نكرر الجهل، نعذر بجهلنا مرة ولكن لا نعذر بجهلنا مرة أخرى، هي البلد مش ناقصة"، وجدد في الفيديو نفسه هجومه على المقاول الهارب قائلًا :" أنت لا عندك لا أفكار ولا نيلة يا محمد يا علي، أخوك وائل غنيم اللي نزل في 2011 وحرض الناس إنها تنزل بيقول لك إن الكلام ده غلط وحيبوظ البلد".