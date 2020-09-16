"القوى العاملة" تعين 457 شابا وإصدار 1166 شهادة مهارة بأسيوط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 457 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2419 شاباً، فضلا عن إصدار 1166 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عما تمّ إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أن المديرية سجلت 39 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة.

كما فتشت المديرية دوريا والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 128 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1497 منشأة وعقد 3 ندوات توعية من خلال مفتشى العمل، إضافة إلى تلقي 6 شكاوى تم بحثها بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تابعت المديرية التفتيش على 128 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.