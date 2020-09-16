"المتغيرات المكانية" ترصد حالات تعديات وبناء مخالف بالقيوبية

تمكنت وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القليوبية، برئاسة المهندسة رانيا هارون، من رصد و إزالة عدد من حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها، وتم التحفظ على المعدات وفك الشدات الخشبية، في عدة مدن بالمحافظة.

وتم رصد هذه المخالفات بناءً على تقرير الرصد اليومي لمنظومة المتغيرات المكانية، الوارد من إدارة المساحة العسكرية، في إطار تفعيل منظومه المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك بناءً على تعليمات محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات نائب المحافظ، إيمان ريان.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينه شبين القناطر، ومجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب، والدكتور مجدي البكري، نائب رئيس مدينة شبين القناطر، والسيد عبد العظيم، نائب رئيس مدينه قليوب، حيث تم إنقاذ عدة مواقع من التعدي، مما حقق الهدف المنشود من أعمال المتابعه اليومية للمتغيرات المكانية.

يُذكر أن منظومة المتغيرات المكانية الغرض منها اكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر، ثم دراسة هذه المتغيرات، وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث حالته القانونية (قانونى / تعدى) وأخيراً متابعة حالة التعديات.

وتهدف منظومة المتغيرات المكانية إلى الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من أملاك الدولة، وفق "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، وذلك من خلال رصد ومتابعة الأراضي، سواء كانت أملاك عامة أو خاصة وقانونيتها، ورصد التعديات على الرقعة الزراعية، سواء بالبناء أو التبوير، ومراقبتها.

وتعمل وحدة المتغيرات المكانية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، في رصد ومتابعة المتغيرات المكانية، للوصول للمعلومة بطريقة سريعة وبتقنية حديثة من خلال صور الأقمار الصناعية Plant Scope .