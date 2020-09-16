الإسكان: أغلب طلبات التصالح في المدن الجديدة لمخالفات "الروف والجراج"

بعد إعلان قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، بتخفيض قيم وأسعار التصالح في المدن الجديدة فيما يتعلق بمخالفات البناء مساء الأحد الماضي، بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، فندت الوزارة أبرز المخالفات المسيطرة على المدن الجديدة، بحسب طلبات التقدم التى قدمها المواطنون الراغبون في التصالح.

وقال مصدر بالوزارة لـ"الوطن"، إنه من واقع ما تقدم به المواطنون خلال الـ72 ساعة الأخيرة، فالمخالفات أبرزها يتمثل في تغيير استخدام السطح من خدمي إلى سكني، واستخدام "البدروم" والجراجات في نشاط آخر، مؤكدًا أن سعر التصالح في المخالفة سيختلف من شخص لأخر، حسب حجم المساحة المتعدي عليها، سواء في البدروم أو الجراج.

وأضاف "وصل إلينا أيضا في مناطق بالشروق وبدر، طلبات تصالح فيما يعرف باستخدام غير قانوني للروف، الخاص بالعمارة"، موضحًأ أن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء خاصة بسعر متر النشاط السكاني في المدن الجديدة

"تنمية القاهرة الجديدة": تخفيض قيم التصالح ضربة لمروجي الشائعات

في وقت سابق، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنّ قرار تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء، يحفز المواطنين على المشاركة في التصالح على مخالفات البناء، ويقضي على مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار المصالحات، أو عدم قدرتهم على السداد، كما أنّه ضربة قوية لمروجي الشائعات حول القانون، الذي يهدف في المقام الأول لتوجيه عائدات المصالحات لمشروعات التنمية.

وأضاف غنيم، لـ"الوطن"، أنّ المركز التكنولوجي واصل أمس تلقي طلبات التصالح من المواطنين، وهناك متابعة دورية من قيادات الجهاز للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

ولفت إلى أنّ أجهزة المدن الجديدة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين للتيسير عليهم، موضحا أنّه جرى تشكيل لجنة لاستقبال المواطنين، وإنشاء شادر كبير أمام المركز التكنولوجي للحد من الزحام أمام لجنة المصالحات، لبحث الشكاوى التي ترد إلينا لعدم تكرارها.

وطالب غنيم، مخالفي البناء بتقديم أوراقهم قبل انتهاء المدة القانونية في 30 من سبتمبر الحالي.

وواصلت أجهزة المدن الجديدة استقبال المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.