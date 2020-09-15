جنوب سيناء تُخفض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 50%

صدّق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على قرار تخفيض سعر المتر المسطح لمخالفات البناء من 25 % إلى 50 %، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض سعر المتر المسطح لمخالفات البناء بجميع مدن وقرى المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم، إن القرار جاء بعد قيام اللجنة المكلفة بمراجعة سعر المتر المسطح لمخالفات البناء بتخفيض رسوم التصالح على المتر المسطح بنسبة 50 %، بدلًا من 25%، طبقًا للمواقع القائمة بكل مدينة من مدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن سعر المتر المسطح بالقرى والتجمعات البدوية تم تقديره بـ 50 جنيهًا، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لتسهيل الأمر على المخالفين ودفعهم إلى التقدم بطلبات التصالح مراعاة للبعد الاجتماعي.