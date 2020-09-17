مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 9 أساتذة مساعدين بعدد من الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال على تعيين 9 أستاذة مساعدين بعدد من كليات الجامعة.

ونصّت القرارات في كلية الطب على تعيين 3 أساتذة مساعدين هم الدكتور أحمد سليمان علي بقسم الجراحة، والدكتورة نهى عبد الرحيم أبو الحجاج بقسم الباثولوجيا، والدكتورة زينب عبد الحميد طاهر بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية.

وفي كلية التمريض على تعيين اثنين من الأساتذة المساعدين هما الدكتورة شيماء عبد الرحيم خلف بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع، والدكتورة آمنة عبد الله دسوقي بقسم التمريض الباطني والجراحي بالكلية.

كما تضمنت القرارات تعيين أستاذ مساعد واحد في كلٍ من 4 كليات أخرى وهم الدكتورة فاطمة عبد الرجال محمود بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم، والدكتورة صفاء عبد الحميد محمد بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة، والدكتورة أسماء جابر مهران بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة غادة كامل سويفي بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة.