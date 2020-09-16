هنيدي يضع اللمسات الأخيرة على "النمس والإنس"

انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير فيلم "النمس والإنس" بالتعاون مع المخرج شريف عرفه، بعد أشهر عدة متواصلة من التصوير.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع كل من منة شلبي ومحمد هنيدي اللذين يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبدالجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.

ويعود محمد هنيدي بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهي فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017.

"النمس والإنس" من بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، وصابرين، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج شريف عرفة.