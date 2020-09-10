محمد هنيدي "يخطف" نجوم "100 وش" في فيلمه الجديد

حقق مسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، نجاحًا كبيرًا، ولمعت أسماء فنانين عدّة بفضل هذا المسلسل، لعل أبرزهم شريف دسوقي ودنيا ماهر وغيرهم.

ونجح الفنان محمد هنيدي، في استغلال هذا النجاح الذي حققه هذا المسلسل، إذ قرر التعاون مع نجمين من المسلسل وهما شريف دسوقي ودنيا ماهر، في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "الإنس والنمس"، والذي يعود به بعد فيلمه الأخير "عنتر ابن ابن ابن شداد" عام 2017.

ويُجسد شريف دسوقي، خلال أحداث الفيلم، دور والد محمد هنيدي، بينما تظهر دنيا ماهر بدور مختلف عن الذي ظهرت به خلال دراما رمضان 2020، في مسلسل بـ"100 وش"، والعمل يدور في إطار كوميدي اجتماعي.

ويكثف فريق العمل، ساعات التصوير فيلم "النمس والإنس"، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، باستوديو شريف عرفة.

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري‏‎.

فيلم "النمس والإنس"، بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، إنعام سالوسة، دنيا ماهر، وشيكو كضيف شرف، وإخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.