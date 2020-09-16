مدبولي: إنشاء 100 كلية ومعهد و10 جامعات حكومية وأهلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه في مجال التعليم العالي، جرى إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لتطوير التعليم الفني، والسماح بالطلاب الدارسين في المدارس الفنية بالدخول واستكمال الدراسة بها.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّه جار إنشاء 10 جامعات حكومية وأهلية دولية، و100 كلية ومعهد حكومي، والتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وجرى توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.