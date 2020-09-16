مدبولي: نحتاج لبناء 38 جامعة جديدة بـ114 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ التحدي الحقيقي في مصر الآن هو كيفية التعامل مع الفجوة الموجودة في العمران، وحل العمران غير الرسمي، ووقف نزيف الأراضي الزراعية الجديدة، للتعامل مع قضية حل البناء غير المخطط والمخالف.

وأضاف مدبولي خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ مصر في عام 1995 كانت 62 مليون نسمة، وألمانيا كانت 83 مليون نسمة، ومصر الآن أصبحت 100 مليون، بينما ما زالت ألمانيا 83 مليون نسمة، ما يعني أنّ مصر زادت 38 مليون نسمة، وألمانيا لم يحدث بها زيادة سكانية، مضيفا: "عشان نستوعب الزيادة دي، مضطرين لإنشاء 353 ألف فصل بـ212 مليار جنيه، وفي المقابل ألمانيا لا تحتاج لإنشاء مدارس جديدة لأن عدد سكانها لا يزيد".

وكشف رئيس الوزراء، عن أنّ الـ38 مليون نسمة الزيادة في مصر هذه الفترة كل مليون نسمة تحتاج جامعة، ما يعني أنّ مصر بحاجة لبناء 38 جامعة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، والجامعة الواحدة إذا تكلفت 3 مليارات جنيه للجامعة، فهذا يعني أننا بحاجة لـ114 مليار جنيه استثمارات لحل مشكلة التعليم للزيادة السكانية".

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ هذا وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وقد بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.