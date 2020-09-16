ندى موسي تواصل تصوير "الوجه الآخر"

تواصل الفنانة ندى موسى تصوير مسلسلها الجديد "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري، والذي يعرض حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية.

وتجسد "ندى" شخصية "فرح"، وهي فتاة تعاني من بعض الأزمات في حياتها، وتحاول الخروج منها.

مسلسل "الوجه الآخر" تناقش أحداثه العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا في إطار درامي تشويقي.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.