حركة تغيرات جديدة بمحافظة الجيزة.. تضم 19 من رؤساء الوحدات المحلية

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حركة تغيرات لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن أوسيم وأبو النمرس والصف والعياط والواحات البحرية ومنشأة القناطر وذلك تأكّيدا لمبدأ الشفافية والنزاهة بعدم تكليف أي رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بالاستجابه لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مؤكّداً أنَّه سيتمّ إعداد تقييم دوري لأداء القيادات التي تمّ تكليفها للتأكّد من تنفيذهم الأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه، مع إحداث إضافة ميدانية يلمسها المواطنين.

وشملت حركة التغيرات التي أجراها محافظ الجيزة، 19 قيادة بالمراكز والمدن وهم: علي منصور علي رئيساً للوحدة المحلية لقرية البراجيل، ومحمد أحمد ياسين رئيساً للوحدة المحلية لقرية برطس، ومحمود بيومي عبدالحفيظ رئيساً للوحدة المحلية لقرية بشتيل بمركز ومدينة أوسيم، ومحمد عيد محمد رئيساً للوحدة المحلية بالمنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

كما تضمنت التغيرات: سونيا يونس محمود رئيساً للوحدة المحلية بالودي، وأحمد عبدالغني خليل رئيساً للوحدة المحلية بالإخصاص ورمضان عبد الونيس محمد رئيساً للوحدة المحلية بغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف ومجدي عبدالرحمن عبدالوهاب رئيساً لوحدة القطوري، وشريف عفيفي عبدالمنعم رئيساً لوحدة المتانيا وعبدالمنعم محمد عبدالمنعم رئيساً لوحدة طهما وخالد محمد عبدالرحمن رئيساً لوحدة ميت القائد بمركز ومدينة العياط.

كما تضمنت كلا من: العمادي محمد عزمي رئيساً لقرية منديشة، وسعادة حمدي حسن رئيساً لقرية الزبو بمركز ومدينة الواحات، وكمال فتحي حافظ رئيساً للوحدة المحلية لقرية بهرمس، وعمر عيد حسانين رئيساً للوحدة المحلية لقرية يرقاش، ورجب جمال محمد رئيساً للوحدة المحلية لقرية أبو غالب، وفؤاد ماهر عبدالفتاح رئيساً للوحدة المحلية لقرية كفر حجازي، وأحمد حسني عبدالفتاح رئيساً للوحدة المحلية لقرية بني سلامة وأحمد عبدالفتاح عبدالواحد رئيساً للوحدة المحلية لقرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر.