محافظ الجيزة يتابع تلقي طلبات التصالح في 4 مدارس

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في 4 مدارس مجهزة بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية والطالبية.

وتفقد "راشد" مدرسة نجيب محفوظ التي خٌصصت لتلقي طلبات مواطني بولاق الدكرور، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية لمواطني أحياء الطالبية والعمرانية، ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لمواطني حى جنوب الجيزة، ومدرسة الصفا والمروة لمواطني حي الهرم.

وأكد المحافظ، تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي ومبردات، إضافة إلى نقل عدد كافٍ من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة، وذلك لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد، للتيسير علي المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين، حفاظًا على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وذكر محافظ الجيزة أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص، وتطبيق قرار التخفيض طبقًا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التي تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم، مشددًا على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعه إنجاز طلباتهم.

كما شدد المحافظ على رؤساء أحياء الهرم وجنوب بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقي طلبات التصالح، لإزالة أى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع الى آراء المواطنين، وأبرز المعوقات التى تواجههم، ونسب التخفيض التى تم إقرارها، مشيرًا إلى أنه قد تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة، ما يجعل الجيزة من أقل المحافظات في القيم السعرية للتصالحات.