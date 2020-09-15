نائب محافظ الجيزة تتابع التقديم على طلبات التصالح بالأحياء

تابعت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع، تقديم المواطنين لطلبات التصالح بأحياء العمرانية والطالبية، بولاق، الوراق، شمال، الدقي، العجوزة، جنوب، والهرم، بعد فتح مدارس ببعض الأحياء للتسهيل على المواطنين ولتقليل الكثافة بالمراكز التكنولوجية.

وجهت النائبة بالإسراع في الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والرد على استفساراتهم، كما استمعت إلى بعض المشكلات التى واجهت المتقدمين في مختلف الاحياء لسرعة حلها.

رافق نائب المحافظ محمد نور رئيس حي العمرانية، و عبد الله نور رئيس حي بولاق، واسامة السقعان رئيس حي الوراق، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، و أشرف بكر رئيس حي شمال، واللواء خالد عسر رئيس حي الهرم، و تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه سيتم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التى يتم اختيارها بالقرب من المركز أو الحى، للتيسير على المواطنين، وسرعة إنجاز مصالحهم ضمن حرص المحافظة على تقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين، حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقي طلبات الراغبين في التصالح لمخالفات البناء.

وأكد المحافظ أنه سيتم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح، ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم