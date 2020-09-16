سفير إسبانيا: مصر دولة محورية غنية بتعددها وتنوعها الإبداعي

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، رامون كاساريس سفير أسبانيا بمصر، وكانديو كربيس إيسترادا المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني المشترك خلال الفترة القادمة في ظل جائحة كورونا.

كما شهد كل من السفير الإسباني، والمستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، حفل افتتاح المعرض الخامس، من سلسلة كنوز متاحفنا، بعنوان "مختارات من الفن الأوربي"، والمقام بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك.

وتحدثت "عبد الدايم" العلاقات بين البلدين، مؤكدة على قوة وعمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، مشيرة إلى ثراء الابداع في الدولة الأوروبية على المستويين التاريخي والمعاصر والتقارب الوجداني والثقافي بين الشعبين الصديقين، وأضافت أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم التبادل الثقافي والفني بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيد عدد من المشروعات الإبداعية المبتكرة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتجاوز تحديات جائحة كورونا، وذلك على طريق توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين مرحبة بالاقتراحات التي تقدم بها الجانب الإسباني، وأكدت أن الإسهامات التي قدمها البلدين للحضارة الإنسانية في مختلف المجالات ما زالت تضئ درب المعرفة للأجيال المتعاقبة.

من جانبه أكد سفير إسبانيا متابعته للحراك الثقافي في مصر والإنجازات التي تم تحقيقها، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة لاستمرار أداء رسالتها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وأضاف أن بلاده مهتمة بالتواصل الثقافي والفني مع مصر باعتبارها دولة محورية غنية بتعددها وتنوعها الإبداعي، وأبدى رغبته في تبادل العروض الفنية والثقافية مع مصر عبر شبكة الإنترنت من خلال بث عدد من العروض الفنية على المنصات الإلكترونية للثقافة المصرية ومن خلال قناتها على اليوتيوب بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة علاقات ثقافية التي أطلقتها وزيرة الثقافة لإلقاء الضوء على الروابط الثقافية بين مصر وإسبانيا مما يساهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.