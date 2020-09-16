افتتاح معرض "مختارات من الفن الأوربي" بـ100 لوحة متنوعة

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، معرض مختارات من الفن الأوربي، من سلسلة "كنوز متاحفنا" في نسخته الخامسة، بقصر عائشة فهمي بالزمالك، ويستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

وعن أهمية المعرض، أوضح الفنان إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون لـ"الوطن"، أن المعرض يضم أكثر من 100 عملا فنىا، تم اختيارها من مقتنيات المتاحف المصرية مثل متحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل وحرمه، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ولفت إلى تنوع الأعمال بين تصوير زيتى ونحت، لكوكبة من الفنانين العالميين، أمثال (بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا) وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوربي.

وتابع اللبان، أن هذه الأعمال تغطي في مجموعها، فترة زمنية تتجاوز المائتى عام، ليكون المعرض بمثابة فرصة حقيقية للتعرف على الحركات الفنية التى سادت أوربا فى تلك الفترة الزمنية، والربط بينها، حيث تعد تلك العروض الاستثنائية، تجربة فريدة فى الحركة التشكيلية المصرية، ونهجا مثمرا يذكرنا بأن مصر كانت ومازالت، مركزا ومقصدا لكل فنون العالم.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المعرض الخامس، من سلسلة كنوز متاحفنا، الذى يأتي تحت عنوان مختارات من الفن الأوروبي، وذلك بحضور رامون كاساريس سفير إسبانيا بمصر، كانديو كربيس إيسترادا المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان ايهاب اللبان مدير المجمع، وعدد من التشكيليين والمهتمين والنقاد.

وقالت عبد الدايم، المعارض الفنية تعد إحدى وسائل تنمية الحس والارتقاء بالوجدان، مشيرة إلى أن سلسلة معارض كنوز متاحفنا، تتيح الفرصة لإعادة اكتشاف الابداعات التشكيلية، التى تروى أجزاء من قصة التاريخ الفنى للحضارة الانسانية.

ووجهت الدعوة لكل شرائح المجتمع، خاصة الشباب لزيارة المعرض، والاطلاع على ثروات مصر الفنية النادرة، باعتباره فرصة حقيقية للتعرف على ألوان من التوجهات التشكيلية، التي سادت قارة أوروبا خلال القرنين الـ18 و19.