مدبولي: نفذنا 45 مشروعا لتطوير التعليم العالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ وزارة التعليم العالي نفذت 45 مشروعا لتطوير منظومة التعليم العالي.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، أنّ الحكومة عملت على التوسع في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية لتتواجد جامعة حكومية في كل محافظة وتقدم الجامعات برامج تعليمية جديدة تتواكب مع الاحداث العالمية.

وأوضح مدبولي أنّ الحكومة عملت على أن تكون الجامعات المصرية معتمدة ومصنفة عالميًا، وتطوير الجامعات العريقة والتاريخية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لتدخل عصر التحول الرقمي، بالتعاون بين وزارات التعليم العالي والاتصالات.

وأشار إلى أنّ الحكومة حرصت على رفع التنافسية ورفع جودة الجامعات ليكون لها تصنيف عالمي، ففي العام 2012 كان هناك جامعة واحدة مصنفة، مؤكدا إنشاء جامعات دولية للطلاب المصريين والوافدين ليتعلموا بدلًا من سفرهم لتلقي التعليم في الخارج.

ولفت مدبولي إلى أنّ مصر لديها 27 جامعة حكومية في 27 محافظة، آخرها جامعة الغردقة والتي تدخل أول كلياتها الخدمة هذا العام.