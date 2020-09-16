مدبولي: الجامعات الأهلية تقديم مستوى عال من التعليم في متناول المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الجامعات الأهلية تقدم أعلى مستوى من التعليم، بالتنسيق والتوأمة مع جامعات دولية أخرى، لتكون في متناول قدرات الأسر المصرية، موضحا أنّ اليوم يشهد افتتاح عدد من هذه الجامعات، وهي "الملك سلمان، الجلالة، المنصورة، والعلمين"، وستبدأ الخدمة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ الجامعات تهدف لتقديم أحدث مستوى وصل إليه التعليم الجامعي، لتكون مؤهلة وبها أفضل المعامل والقدرات الفنية والمعملية، تجعل الطلاب يحصلون أعلى جودة من التعليم، وأن يكون جزءا من هذه الجامعات ببرامج توأمة مشتركة مع جامعات دولية.