توزيع "بوسترات وأدوات" على صالونات التجميل للحد من انتشار العدوى بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مبادرة الحد من انتشار العدوى والفيروسات الكبدية، حيث تم المرور على عدد من صالونات الحلاقة والكوافيرات، لتوزيع بوسترات ومنشورات في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بمدن وقرى المحافظة، لمنع انتشار الأمراض بينهم، وانتقال العدوى، وتوفير العلاجات اللازمة للحالات المرضية، داخل تلك الأماكن على مستوى المحافظة، والالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون، لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة للمواطن.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم توزيع كيس بلاستيكي بداخله "مريلة قص شعر بلاستيك "ماكنتوش"، وفوطة تنشيف ورقية، وفوطة بشرة مبللة بالكحول والمينتول، وشفرة "موس" رجالي، و 2 جوانتي "لاتكس"، كذا تثقيف صحى وكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوزيع بعض الهدايا والكمامات، والتأكد من استخدام الكحول وأدوات التطهير والتعقيم، ووجود أحواض الغسيل، وصندوق الأمان والمناشف ذات الإستخدام للمرة الواحدة ونظافة المكان بعد كل حلاقة حفاظا علي السلامة لأصحاب الصالونات وأيضا الزبائن.

وأكد على أن الدولة تعمل على الحفاظ على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر 3 أشهر ، لاستكمال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار" 100 مليون صحة".

يذكرأن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية، باتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى؛ لمنع إضافة مصابين جدد خاصة بالأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوى مثل (صالونات الحلاقة، والكوافيرات، والنوادي الصحية)، وتنظم ورش عمل لتثقيف المهنيين بصالونات التجميل، لعدم نقل العدوى.