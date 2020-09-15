صور| محافظ كفر الشيخ يسلم مساعدات عينية ومادية لـ130 عروسا وعريسا  

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 130 عروسًا وعريسًا مساعدات عينية ومادية، من بينهم 75 عروسًا وعريسًا مساعدات مالية، و55 عروسًا وعريسًا ثلاجة، وأمر المحافظ بنقل الثلاجات عبر سيارات مجانًا لمقر إقامة العرائس سواء بمدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف وافي السكرتير العام للمحافظة، وهيام الطباخ ، معاون المحافظ ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، سوسن هيبة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهر الخير.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه بشيد بالجمعيات الأهلية ومنها مؤسسة نهر الخير، والمشاركة المجتمعية لمشاركتهم الفعالة في تقديم المساعدات للمواطنين سواء عرائس أو غيرهم، وقد تكون تلك المساعدات بسيطة لدى المواطنين ولكنها كبير بالنسبة للدولة، وهذا حقكم على المجتمع والدولة، للإحساس بالمجتمع.

وأضاف أنه يهنئ العرائس بقرب زفافهم، متمنياً لهم حياة هادئ مستقرة، وأنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات تضم كل المحتاجين لمساعدات، وظروف كل حالة، مؤكدة أنه سيتم دعم تلك الحالات من جهتين الأولى أجهزة الدولة والمحافظة والتضامن وخلافه، والجهة الثاني الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أنه حذر من تصوير العرائس أثناء تسلمهم المساعدات سواء المادية أو العينية.