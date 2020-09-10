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حملة توعوية بطرق عدوى الفيروسات الكبدية في صالونات الحلاقة بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
06:51 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
حملة توعوية بصالونات الحلاقة في كفر الشيخ

حملة توعوية بصالونات الحلاقة في كفر الشيخ

دشنت مدينة بلطيم، حملة، اليوم، للتوعية بسبل مكافحة عدوى الفيروسات الكبدية بصالونات التجميل، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وزعت خلالها "بوسترات" وعقدت ورش عمل للعاملين في تلك الصالونات.

وقال هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن الحملة تُعد امتداداً لمبادرة 100 مليون صحة، ضمن المحور الثالث من المبادرة الرئاسية والخاصة بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادى الصحية كإحدى البؤر المهمة لنقل العدوى، حيث أطلقت المبادرة تحذيراتها ضمن الفعاليات من نقل العدوى داخل صالونات الحلاقة بسبب عدم إتباع معايير مكافحة العدوى، ما يعرض المرضى لخطر الإصابة بفيروس سى .

من جانبها أكدت سماح العباسي، نائب رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن شفرة الحلاقة يجب استخدامها مرة واحدة، بالإضافة إلى استخدام قفاز جديد مع كل عميل واستخدام صندوق الأمان للتخلص من الأدوات الحادة والنفايات، فضلا عن ارتداء "مريلة" أحادية الاستخدام لكل عميل، واستخدام المناديل الورقية بدل "الفوط" متعددة الاستخدام لتجنب العدوى، إلى جانب عدم استخدام مستلزمات العناية بالأظافر والقدمين لأكثر من عميل.

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