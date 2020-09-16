"الغسالة" يتصدر إيرادات الأفلام بـ14 مليون جنيه

تصدر فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، إيرادات الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي بـ13 مليونا و787 ألفا و819 جنيها بعد 7 أسابيع من طرحه، متفوقاً على فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي حقق 8 ملايين و615 ألفا و642 جنيها بعد 4 أسابيع من عرضه.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 113 ألفا و423 جنيها بعد 3 أسابيع من عرضه.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.