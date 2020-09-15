الكهرباء توضح خطوات ترشيد الاستهلاك عند استخدام الغسالة والكاتيل

قدمت الصفحة الرسمية للشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية عددًا من النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، لتوفير الفاتورة عند تحصيلها شهريًا.

وتستعرض "الوطن"، النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام بعض الأجهزة الكهربائية بالمنزل لترشيد استهلاك الكهرباء...

الغسالة الفول أوتوماتيك

عند تشغيل الغسالة الفول أوتوماتيك فإنها تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، ولترشيدها يفضل أن تكون مفصولة حتى تمتلئ بالماء والصابون فقط، ويفضل أن يكون "على البارد".

السخان الكهربائي

يفضل ضبط مؤشر الحرارة من 50 إلى 60 درجة مئوية ويفضل أن يقوم بالتعديل فني الحرارة من الشركة.

الفريزر

لا يجب أن يمتلئ الفريزر بالكامل حتى لا يستهلك طاقة أكبر، كما يجب ألا يمتلئ بالثلج.

الكاتيل

يفضل أن تقومي بوضع معيار الماء ثم تشغيل الجهاز.

الأجهزة الكهربائية

وبوجه عام ينصح بأن تترك مسافة 15 سنتيمترًا بين الحائط والجهاز الكهربائي أيًا كان نوعه، توفيرًا للطاقة.

إرشادات الكهرباء للمحافظة على سلامة الأجهزة الكهربائية

ـ مراجعة التركيبات الكهربائية، والتفتيش عليها وصيانتها دوريًا حتى تطمئن لسلامتها.

ـ التأكد من جودة التلامس عند استخدام مشترك، ويجب ملاحظة علامات زيادة الحرارة في المشترك، كما يجب ألا تزيد أحمال المشترك عن المسموح به، حرصا على سلامتك وسلامته.

ـ استخدم أجهزة الوقاية المناسبة لمنع حدوث حرائق أو صدمات كهربائية.

ـ تركيب الأجهزة الكهربائية يجب أن يتم بمعرفة متخصص، كما يجب أن تكون جميع التركيبات داخل الحائط وليس خارجه.

ـ الانتباه لعدم استخدام مشترك أو زيادة في أطوال التوصيلات إلا إذا كانت معتمدة ومطابقة للمواصفات.

ـ لا تقم بإصلاح أو تركيب أي أجهزة كهربائية بنفسك إلا إذا كنت مؤهلاً لذلك وتم تدريبك عليه.

ـ عدم لمس قطع التوصيل النحاسية المركبة في أي مقبس لأي جهاز باليد مطلقا.

ـ عدم استخدم الأجهزة الكهربائية المتنقلة داخل الحمام، كما أن الأجهزة المركبة داخل الحمام يجب أن تكون طبقًا للمواصفات التي تناسب طبيعة المكان.

ـ الانتباه لعدم استخدام أجهزة معيبة أو بها خلل.